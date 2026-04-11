Балашовскому району дополнительно выделят ещё 30 млн на ремонт дорог

Губернатор Роман Бусаргин сделал важное заявление: Балашовский район получит неожиданный финансовый бонус.

Региональные власти приняли решение о дополнительной поддержке муниципалитета — на ремонт дорожной сети направят еще 30 миллионов рублей сверх уже запланированного.

«Продолжаем системно помогать районам с самыми насущными проблемами. Теперь очередь Балашовского — плюс 30 млн на дороги», — прокомментировал глава региона.

Какие именно улицы или трассы отремонтируют на эти средства, пока не уточняется. В ближайшее время специалистам предстоит детально обследовать все магистрали, чтобы выбрать приоритетные участки.

Кстати, это не единственная хорошая новость для местных автомобилистов. Бусаргин добавил, что в 2026 году в Балашовском районе планируется капитально обновить более 46 километров региональных дорог.

