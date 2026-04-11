Священники призвали саратовцев не клеить на яйца изображения икон и храмов

В преддверии Пасхи настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского в Саратове иерей Никита Горбик обратил внимание паствы на моду украшать яйца наклейками с ликами святых и изображениями церквей.

Как пояснил священнослужитель, после праздника скорлупа с такими наклейками почти неизбежно оказывается в мусорном ведре, что неуважительно по отношению к священным образам. Батюшка призвал верующих выбирать другие способы декорирования — без использования иконографии на скорлупе.

При этом цвет яиц может быть любым, но традиционно предпочтителен красный — как символ Воскресения Христова. Также отец Никита напомнил, что куличи — это праздничная, непостная еда, поэтому пробовать их до Пасхи не следует.

Что касается уборки дома в последнюю неделю перед праздником, она не запрещена, но не должна идти в ущерб посещению богослужений Страстной седмицы.

Ольга Сергеева