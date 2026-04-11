В Энгельсе летом начнут строить водоотводные колодцы и дренажные системы

Власти Энгельсского района определили 10 наиболее подтопляемых территорий, на которые уже выделено финансирование.

Реализация муниципальной программы по строительству водоотводных колодцев и локальных дренажных систем должна стартовать в летний период. Такую задачу поставил глава района Максим Леонов председателю комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи Виталию Карпову во время осмотра основных участков подтоплений после прошедших осадков.

Проблема водоотведения стоит в Энгельсе особенно остро — в городе полностью отсутствует ливневая канализация. В ответ на это было принято решение о запуске муниципальной программы. Определены 10 самых проблемных городских территорий, а при поддержке депутатского корпуса на эти цели уже выделены необходимые средства. Сейчас ведётся подготовка документации для выбора подрядной организации.

Параллельно власти ищут новые пути решения проблемы. Так, на улице Пушкина идёт ремонт дорожного полотна. Чтобы изначально предусмотреть на этом участке систему водоотведения, в нижней точке планируется оборудовать дождеприемный колодец и установить сборный колодец для оперативной откачки воды. Если практика окажется успешной, её продолжат внедрять и на других улицах города.

В настоящее время МКУ «Городское хозяйство» с помощью специализированной техники (в том числе наёмной) продолжает ликвидировать последствия выпадения осадков.

Кроме того, глава поручил руководителю комитета ЖКХ до конца следующей недели подготовить предложения по установке приподнятых пешеходных переходов. В прошлом году несколько таких объектов уже появились у социальных учреждений — они не только повысили безопасность дорожного движения, но и практически исключили образование луж.

Ольга Сергеева