Балет «Медный всадник» Саратовского оперного театра удостоен Международной премии

Саратовский театр оперы и балета получил Международную премию #МыВместе за постановку балета «Медный всадник».

Награду директору театра Алексею Комарову вручил заместитель председателя правительства области Владимир Попов на заседании Совета по вопросам добровольчества.

Постановка, созданная хореографом Кириллом Симоновым — лауреатом «Золотой маски», сочетает сюжет пушкинской поэмы, музыку Рейнгольда Глиэра, современную хореографию и эффектные визуальные решения, особенно в сценах наводнения. На премьере в Саратове присутствовали потомки композитора из Санкт-Петербурга.

Напомним, в третьем сезоне премии было подано около 40 тысяч заявок. После многоэтапного отбора, в который прошли 128 финалистов, победу в одной из номинаций одержал саратовский спектакль.

Ольга Сергеева