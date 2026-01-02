Министр транспорта региона проверил работу автобусов и трамваев в Саратове

Министр транспорта Саратовской области лично проверил работу общественного транспорта в новогодние праздники.

Николай Сергеев совместно с заместителем и начальником управления проехали по популярным автобусным маршрутам № 9А и 9Б, а также по трамвайному маршруту № 6, уделив особое внимание чистоте в салонах и эффективности работы отопления.

По итогам проверки нарушений не выявлено. Транспорт работал исправно, в салонах было чисто и тепло.

«Мы постоянно контролируем качество перевозок, в том числе в новогодние каникулы. Это помогает поддерживать стабильную и комфортную работу общественного транспорта для всех пассажиров», — подчеркнул Николай Сергеев.

Алиса Эай