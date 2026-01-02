Саратовский гвардии сержант Артем Глинка не вернулся живым с СВО

Администрация Марксовского района Саратовской области сообщила о гибели в ходе специальной военной операции гвардии сержанта Артёма Глинки.

Артём Глинка родился в Казахстане, а в 1991 году его семья переехала в село Степное Марксовского района. После окончания местной школы и профессионального училища он получил специальность автомеханика. После срочной службы он решил связать жизнь с армией.

Первый контракт он подписал в Новороссийске, где служил командиром-наводчиком ГПО. В 2015 году в Пскове он заключил второй контракт и начал службу в разведывательном батальоне, в составе которого выполнял задачи в Сирии. За службу он был награждён медалями «За отвагу» и «Суворова».

Ольга Сергеева