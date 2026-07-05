Бастрыкин поручил подчиненным отчитаться о деле саратовской предпринимательницы

Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело саратовской предпринимательницы после жалоб в соцсетях.

Ситуация вокруг уголовного дела, возбужденного против местной предпринимательницы по подозрению в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), получила федеральный резонанс благодаря огласке в социальных сетях.

Председатель Следственного комитета России отреагировал на волну критики в медиапространстве и поручил главе регионального управления СК Дмитрию Костину предоставить подробный доклад о ходе расследования. Поводом для пристального внимания со стороны главы ведомства послужило обращение самой подозреваемой, которая заявила о неправомерных действиях сотрудников полиции при возбуждении дела.

На данный момент следствие официально рассматривает обстоятельства попытки хищения средств по тяжкому составу.

Ольга Сергеева