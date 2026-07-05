Саратовский Минтруд сообщил, кому полагаются субсидии на оплату подорожавших услуг ЖКХ

Власти Саратовской области разъяснили правила получения субсидий на оплату коммунальных услуг.

Министерство труда и социальной защиты региона дало официальные пояснения для граждан, обеспокоенных ростом расходов на «коммуналку».

Ключевым фактором при назначении выплаты является не наличие льготного статуса или особых заслуг, а соотношение доходов семьи и размера счетов за ЖКУ. На государственную поддержку могут претендовать жители с невысоким уровнем достатка.

Главное условие: расходы на коммуналку должны «съедать» значительную часть бюджета — превышать 22% от совокупного дохода всех членов семьи. Если этот порог пройден, государство вернет гражданам часть потраченных средств в виде субсидии, чтобы снизить финансовую нагрузку на домохозяйства.

Ольга Сергеева