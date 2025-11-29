Жители Саратова просят ускорить строительство школы в Молодежном

В Саратове прошли одиночные пикеты с требованием ускорить возведение новой школы в микрорайоне Молодежный.

Акция состоялась у здания правительства области и сквера «Территория детства», где родители учащихся держали плакаты с лозунгом «Стройте быстрее школу!»

Инициаторами выступили жители Ленинского района, столкнувшиеся с проблемой переполненности школы № 75 и обучением во вторую смену. Строящееся образовательное учреждение рассчитано на 1100 мест и будет носить имя Героев СВО. В составе комплекса запланирован бассейн, для которого уже готовится котлован.

Параллельно со строительством школы ведется благоустройство прилегающей территории: в сквере смонтирована система полива, а в следующем году планируется высадка новых деревьев. По словам подрядчика, на площадке задействованы все необходимые ресурсы для соблюдения графика работ.

Ольга Сергеева