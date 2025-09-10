Бастрыкин взял на свой контроль ЧП с пассажиркой троллейбуса в Саратове

В Саратове случился неприятный инцидент в общественном транспорте, где пострадала одна из пассажирок.

В сентябре водитель троллейбуса не отреагировал на многочисленные просьбы людей включить кондиционер или улучшить вентиляцию, хотя в салоне была невыносимая жара. В результате одна из женщин почувствовала себя плохо и упала в обморок.

После этого случая Следственное управление СК РФ по Саратовской области инициировало процессуальную проверку для выявления всех обстоятельств произошедшего. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль и поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину предоставить детальный отчет о результатах проверки.

Надзор за ходом процессуальной проверки осуществляется центральным аппаратом ведомства.