Марксовское районное Собрание выбрало нового главу-женщину муниципалитета

В ходе заседания районного Собрания в городе Марксе был избран новый руководитель муниципалитета.

Единогласно главой Марксовского района утверждена Вера Прохорова, выдвинутая по итогам работы конкурсной комиссии.

После проведения голосования она принесла присягу, что ознаменовало её официальное вступление в должность. Данное кадровое решение было принято на плановой сессии местного парламента 19 декабря.

С этого момента Вера Прохорова начала работу в статусе главы Марксовского района.

Ольга Сергеева