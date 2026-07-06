Панков помог решить проблему с водоснабжением сельских жителей

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс» рассказал о решении проблемы с водоснабжением села Святославка Самойловского района.

«Жаркая погода обострила проблемы с водоснабжением в районах области. Увеличивается расход воды, из-за чего случаются поломки оборудования: выходят из строя насосы и водонапорные башни. Критическая ситуация складывается в сёлах, где наличие воды летом — вопрос выживания. Особенно для людей, которые ведут личное подсобное хозяйство.

Так, ко мне обратились жители села Святославка Самойловского района. Имеющиеся скважины уже не способны обеспечить водой жителей села. А это почти 700 домохозяйств. Село рискует остаться без воды.

Оперативно связался с министерством строительства и ЖКХ. На бурение новой скважины и насос выделены средства из резервного фонда. На этой неделе средства поступят в район. Важно быстро начать работы, чтобы жители Святославки были обеспечены водой», — отметил Николай Панков.