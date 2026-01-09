Мэр Исаев потребовал действовать на опережение из-за угрозы гололёда в Саратове

Глава Саратова Михаил Исаев провёл экстренное совещание с главами районов и коммунальными службами в связи с прогнозом о перепадах температур, мокром снеге и гололёде.

Рабочим поручено заранее обработать дороги и тротуары реагентами.

Отмечается, что за прошлые сутки с дорог областного центра было вывезено более 18 тыс. кубометров снега с привлечением свыше 430 единиц техники.

Главе Гагаринского района поручено обеспечить котельные аварийными генераторами, особенно после сбоев в посёлках Рейник и Тепличный.

Оперативные штабы районов продолжат работу по вывозу мусора и устранению аварий. За сутки жилинспекция проверила 313 дворов, выдав 98 предупреждений УК, а муниципальные инспекторы возбудили 72 дела после рейдов по 372 объектам.

