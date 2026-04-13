Новый участок набережной в Саратове строители планируют сдать уже в июле

Вячеслав Володин проинспектировал саратовскую набережную.

Строители берут курс на середину лета: масштабная эпопея с продлением главной городской набережной выходит на экватор финального этапа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин лично проверил, как движутся работы, и обсудил с подрядчиками сроки сдачи проекта.

Сейчас кипит стройка на третьем, заключительном отрезке — от автомобильного моста Саратов–Энгельс до пляжной зоны в Затоне. Генподрядчик дал жесткое обещание: уложиться до 15 июля текущего года. Если планы реализуются, город получит непрерывную прогулочную артерию длиной порядка 8 километров с двумя современными благоустроенными пляжами.

Напомним хронологию преображения. В прошлом году в рамках первого этапа жителям подарили обновленный пляж в Затоне. Второй этап удивил инженерными решениями у моста — береговую линию там не просто укрепили, а «надвинули» на Волгу, расширив территорию сразу на 20 метров.Теперь же предстоит не просто достроить дорожку, а благоустроить прилегающие пространства.

«Важно, чтобы в итоге получились не просто бетон и плитка, а полноценные места отдыха. Где мамы с колясками чувствуют себя спокойно, где подростки могут зависнуть с друзьями, а старшее поколение — комфортно провести время у воды», — прокомментировал ход работ Вячеслав Володин, который изначально выступил драйвером этого проекта и помог найти ресурсы для благоустройства берега.

Таким образом, уже этим летом гулять от одного конца набережной до другого саратовцы смогут, не сворачивая, наслаждаясь волжскими пейзажами на всем 8-километровом маршруте.

Ольга Сергеева