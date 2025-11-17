Бастрыкин заинтересовался жилищной проблемой саратовской сироты на селе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением жилищных прав саратовской сироты.

Как сообщает пресс-служба ведомства, гражданка из села Плес Федоровского района через информационный центр СК обратилась к Бастрыкину с жалобой на то, что органы опеки не обеспечили ее своевременную постановку в очередь на жилье.

Несмотря на помощь государства в получении жилья сиротами, женщина до сих пор не обеспечена положенной ей по закону квартирой. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело, а Бастрыкин потребовал предоставить ему отчет о ходе расследования.

Ольга Сергеева