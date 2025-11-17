Увековеченье памяти жертв геноцида признают волонтерством

В перечень благотворительной и волонтерской деятельности включат увековечение памяти жертв геноцида советского народа.

Соответствующий законопроект принят в первом чтении. Кроме того, НКО, которые занимаются поисковыми работами в этой сфере и устанавливают имена погибших, смогут получить статус социально ориентированных.

На практике это значит, что граждане и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв, пострадавших от нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, получат дополнительные меры господдержки. Например, как волонтеры они получат право на безвозмездное пользование помещениями, компенсацию расходов на связь без налогообложения, оплату дороги, медстраховку и т. д.

Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР, закрепивший ответственность нацистских преступников и их пособников за зверства против мирного населения.

Об этом проинформировали в Госдуме.

Наталья Мерайеф