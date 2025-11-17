Саратовские курсанты завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях по боксу

В Саратове завершились всероссийские соревнования по боксу.

На саратовской «Протон-Арене» 16 ноября успешно завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих «Защитник» и чемпионат России «Удар на силу».

Воспитанники областной спортивной школы Орхан Айдынов и Кирилл Седунов завоевали бронзовые награды в своих весовых категориях. Курсанты саратовских военных училищ получили 8 медалей на соревнованиях «Защитник».

Мероприятие посетили более 5000 зрителей. В программу вошли выставка военной техники, мастер-классы и творческие выступления. В завершение у арены высадили липы с участием организаторов и почетных гостей.

Ольга Сергеева