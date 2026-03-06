Бастрыкин запросил доклад о смерти беременной женщины во время операции в клинике Саратова

Смерть пациентки в саратовской клинике: Бастрыкин потребовал доклад.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему отчет о расследовании гибели женщины в одной из частных клиник Саратовской области. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Поводом для вмешательства стали публикации в СМИ о трагическом инциденте: по данным журналистов, пациентка скончалась во время хирургического вмешательства в частном медицинском центре Саратова.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил … доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время следователи работают в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям медицинского персонала.

Ольга Сергеева