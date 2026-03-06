Стали известны новые тарифы на речные перевозки в 2026 году в Саратовской области

В 2026 году в Саратовской области возобновятся речные пассажирские перевозки по двум маршрутам.

С навигации 2026 года в регионе снова запустят два пригородных водных маршрута: «Саратов — Сосновка» и «Хвалынск — Духовницкое». На эти цели из бюджета выделено более 19,4 млн рублей.

Перевозки будут выполняться с 18 апреля по 31 октября. По маршруту «Саратов — Сосновка» (91 км) запланировано 88 рейсов — трижды в неделю, с остановками в Широком Буераке, Пудовкино и Синеньких. Цена билета составит от 39 до 72 рублей.

На линии «Хвалынск — Духовницкое» (14 км) предусмотрено 394 рейса — по два в день. Стоимость проезда — 39 рублей. В прошлом году пассажиропоток здесь составлял до 30 человек за рейс.

С сентября отправление будет сдвигаться на час раньше из-за сокращения светового дня. Дополнительные рейсы добавят на майские и июньские праздники.

Ольга Сергеева