Бастрыкин затребовал доклад о массовом отравлении в детском лагере под Саратовом

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям по Саратовской области доложить о ходе расследования дела по нарушению санитарных правил в детском лагере Марксовского района.

Напомним, ранее там отравились некачественной едой 15 детей и трое вожатых.

В больницу доставили несколько пострадавших, в том числе несовершеннолетних, с признаками пищевого отравления. На вчерашний день в медучреждении оставались 11 человек, тяжелых нет.

Роспотребнадзор закрыл лагерь для проведения санитарных мероприятий.