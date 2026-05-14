Бастрыкин ждет доклад по делу о разбитой дороге в Малой Поливановке

Разбитая дорога в Поливановке довела саратовцев до Следственного комитета России.

Жители микрорайона Малая Поливановка в Ленинском районе Саратова уже долгое время не могут нормально проехать к своим домам. Дорога находится в критическом состоянии: полотно разбито, повсюду ямы и глубокие колеи. Проезд затруднен, а обращения во все инстанции, по словам местных жителей, результата не дали.

Проблема дошла до самого высокого уровня. Граждане обратились через Информационный центр к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Реакция последовала незамедлительно — по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Глава СКР поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе расследования и принимаемых мерах по восстановлению прав жителей. Ситуация остается на контроле центрального аппарата ведомства.

Ольга Сергеева