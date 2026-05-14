Комитет культурного наследия подал в суд на владельца исторического дома Яхимовича в Саратове

Комитет культурного наследия Саратовской области обратился в арбитраж с иском к компании «Принцип».

Здание на Советской, 5 является памятником регионального значения. Оно было построено в 1910–1912 годах инженером Яхимовичем, расселено в 2017 году из-за аварийности, а в ноябре 2024 года куплено фирмой за 12 млн рублей.

По условиям, собственник должен был в 2025 году провести обследование, в 2026-м получить задание на реставрацию, а к 2028-му завершить работы. В комитете пояснили: компания обратилась за заданием, но с нарушениями. Ей указали на ошибки. «Чтобы подтолкнуть собственника к действиям, мы подали иск», — сообщило ведомство изданию «СарИнформ».

Чиновники требуют обязать «Принцип» оформить и забрать документ в течение месяца после решения суда.

Ольга Сергеева