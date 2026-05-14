В Саратове директора стройфирмы осудили за обман государства на 2 миллиона

Саратовский подрядчик получил реальный срок за неосвоенные миллионы при строительстве депо в Мордовии.

Во Фрунзенском районном суде Саратова огласили приговор 44-летнему руководителю строительной фирмы. Мужчина признан виновным в присвоении бюджетных средств, выделенных по государственному контракту.

Как рассказала помощник прокурора района Элина Бабенко, в августе 2018 года компания бизнесмена заключила договор субподряда. Подрядчик обязался до декабря того же года выполнить строительно-монтажные работы при возведении пожарного депо с противорадиационным укрытием на территории Мордовии.

Заказчик перечислил аванс в размере 3 миллионов рублей. Однако предприниматель освоил лишь часть средств, а оставшиеся почти 2 миллиона присвоил. Объект так и не был достроен в полном объеме.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по факту присвоения в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ольга Сергеева