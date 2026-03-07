Бастрыкин ждет доклад по делу о смерти беременной пациентки в частной клинике Саратова

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти пациентки в саратовской клинике.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Игорю Михайлину доложить о расследовании гибели женщины в частной клинике Саратова. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба областного СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». По данным следствия, трагедия произошла во время операции по прерыванию неразвивающейся беременности в медучреждении, принадлежащем Виктору Парамонову.

Исполняющему обязанности начальника СУ поручено представить отчет о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Ольга Сергеева