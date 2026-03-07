Вячеслав Володин установил для саратовцев в своем канале обратную связь через мессенджер МАКС

Володин запустил обратную связь в MAX: россияне уже отправили 12 тысяч обращений.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о вводе в эксплуатацию механизма обратной связи в своем канале в мессенджере MAX. Новая функция, о которой неоднократно просили подписчики, позволяет оставлять комментарии через специальную форму. Информация об этом появилась 6 марта.

Как отметил политик, инструмент уже прошел тестирование и доказал свою востребованность. Только в рамках подготовки к отчету Правительства РФ за минувший год через форму поступило порядка 12 тысяч обращений от граждан.

Кроме того, канал «Володин Саратов» использовался для детального разбора ситуации с необоснованным повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионе. Новая площадка позволила оперативно проанализировать проблему.

Теперь с помощью механизма обратной связи Володин предложил обсудить еще одну острую тему — защиту детей от вовлечения в противоправные действия через интернет и видеоигры. Парламентарий подчеркнул важность этого вопроса и призвал подписчиков активно делиться своим мнением под постами в MAX.

Ольга Сергеева