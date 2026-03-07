Саратовские женщины рассказали, что хотят получить в подарок на 8 Марта

Цветы вместо путешествий: саратовские женщины рассказали о разрыве между мечтами и реальными подарками к 8 Марта.

Сервис SuperJob опросил экономически активных жительниц Саратова и выяснил, какие подарки они хотели бы получить на Международный женский день, а что дарят им на самом деле.

Главная мечта горожанок — путешествия: об этом сказали 26% опрошенных. Каждая пятая хотела бы получить деньги, 9% — билеты в театр или кино. Также в топе желаний: подарочные сертификаты (7%), косметика и парфюмерия (5%), гаджеты, украшения и бытовая техника (по 3%).

Однако реальность расходится с ожиданиями. Безусловный лидер среди подарков — цветы: их получают 62% саратовчанок. На втором месте — сладости и чай (10%). Косметику дарят 9% женщин. Деньги получают лишь 7% — хотя хотели бы вдвое больше. Украшения и сертификаты достаются только 4%.

Каждая десятая женщина призналась: чаще всего она остается без подарка вовсе.

Ольга Сергеева