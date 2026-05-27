Бастрыкина заинтересовали проблемы с медикаментами 17-летнего саратовского инвалида

СКР возбудил дело из-за отказа в медицинских изделиях для 17-летнего инвалида.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обеспечением медикаментами подростка-инвалида из Саратовской области. Юноше не выдают необходимые медицинские изделия, и их покупку вынуждена оплачивать его мать.

После того как жалобы в профильные структуры не принесли результата, женщина обратилась к главе СКР через интернет-приемную. По факту произошедшего местные следователи уже возбудили уголовное дело (статья не уточняется). Бастрыкин потребовал от подчинённых доложить о ходе расследования и принятых мерах для решения проблемы.

Ольга Сергеева