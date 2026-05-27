Саратовских бездомных собак запретили отлавливать на глазах у детей

В Саратовской области утвердили новые правила отлова бездомных животных.

Управление ветеринарии региона опубликовало приказ, регламентирующий деятельность по обращению с животными без владельцев.

Согласно документу, внеплановый отлов должен производиться в течение трёх суток после обращения. В экстренных случаях — при нападении на человека или угрозе жизни и здоровью граждан — срок сокращается до 24 часов. Отлов на закрытых частных территориях будет проводиться только по согласованию с собственниками.

Приказ также устанавливает строгие запреты для ловцов: им запрещено жестоко обращаться с животными, использовать средства, приводящие к увечьям, а также производить отлов в присутствии детей (за исключением случаев общественной опасности). Кроме того, запрещено снимать с привязи временно оставленных хозяйских собак. Перед отловом специалисты обязаны убедиться в безнадзорности животного, проверив отсутствие видимых меток.

