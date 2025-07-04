Под Саратовом появился футуристичный глэмпинг за 180 млн

В Марксовском районе Саратовской области открылся новый глэмпинг-отель «Илга-Волга», построенный с применением современных технологий. Инвестиции в проект достигли 180 миллионов рублей.

Гостей ждут стильные домики с панорамным остеклением, инновационная баня с голосовым управлением и уютный ресторан. Территория комплекса тщательно благоустроена для комфортного отдыха на природе.

Как отмечают в региональном минобре, реализация этого туристического проекта создала 30 новых рабочих мест. Ожидается, что комплекс привлечет внимание любителей эко-туризма с высоким уровнем сервиса.