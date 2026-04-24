«Белая Долина» запустила под Саратовом гигантскую фабрику мороженого за 3,7 млрд рублей

Группа компаний «Белая Долина» ввела в эксплуатацию новую фабрику мороженого.

Инвестиции в проект составили 3,7 млрд рублей. Площадь производственного комплекса — около 23 тыс. кв. метров, мощность — до 20 тыс. тонн продукции в год. Это одна из крупнейших специализированных площадок в ПФО.

Как поясняют в компании, выгодное расположение Саратовской области позволяет поставлять мороженое в центральные регионы, на Северо-Запад, Юг, Урал и в Сибирь. В сочетании с собственной логистикой и распределительными центрами это обеспечивает непрерывную «холодовую цепь», создание запасов в несезон и стабильные отгрузки в пик спроса. Запуск фабрики даст кратный рост объёмов производства с потенциалом дальнейшего масштабирования.

«Белая Долина» базируется в Энгельсе и включает также молочный комбинат, мясокомбинат, транспортную компанию и распределительные центры. Мороженое группа выпускает более 20 лет.

Гендиректор Союзмолока Артём Белов отметил: сегмент мороженого — один из самых доходных в отрасли (рентабельность около 15%, что вдвое выше среднеотраслевой). Потребление в России — порядка 4 кг на человека в год (в странах-лидерах — 6–9 кг). Новые площадки в Приволжье, по его словам, снимают логистические ограничения и создают условия для роста рынка.

Ольга Сергеева