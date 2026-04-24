В Саратове открыли современный учебный центр криминалистических экспертиз

СГЮА открыла современный центр для криминалистов.

В Саратовской государственной юридической академии начал работу учебный центр криминалистических экспертиз, оснащённый новейшим оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Студенты смогут осваивать методы фиксации, исследования и анализа доказательств, применяя современные технические средства. Центр открыли в рамках форума к 95-летию СГЮА. Церемонию посетили ректор Московской академии СК России Алексей Бессонов, руководитель саратовского управления СК Дмитрий Костин и начальник регионального ГУ МВД Николай Ситников.

Бессонов зачитал поздравление председателя СК России Александра Бастрыкина. Глава ведомства пожелал коллективу и студентам академии новых идей, профессиональных достижений и успехов на пути защиты прав граждан и отстаивания справедливости.

