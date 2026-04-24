Весной в Саратове распустились цветы добродетели и любви

На территории областного центра экологии, краеведения и туризма распустились гиацинты и нарциссы.

Фото цветов уже украсили соцсети ОЦЭКИТ, вызвав восхищение подписчиков.

Наставники юннатов поделились любопытными фактами. Гиацинт, чьё название переводится с греческого как «цветок дождей» и «цветок печали», символизирует любовь, счастье и скорбь. По легенде, он вырос из крови царевича Гиацинта. Растение обладает сильным ароматом, который усиливается к вечеру и используется в парфюмерии, но может вызывать головную боль. Специалисты предупреждают: луковицы гиацинта ядовиты, особенно опасны они для кошек.

Нарцисс — символ самовлюблённости, весны и возрождения. В христианской культуре он стал олицетворением добродетели. Оба цветка завезли в Россию несколько веков назад.

Сотрудники центра приглашают горожан полюбоваться первоцветами, но напоминают о мерах предосторожности.

Ольга Сергеева

Фото: ОЦЭКИТ