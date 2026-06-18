Власти Саратова утвердили план по созданию новых улиц

Проект расширения дорожной инфраструктуры в Ленинском районе прошел согласование.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области официально утвердило проект планировки территории, направленный на развитие дорожной сети в Ленинском районе Саратова. В рамках данного проекта планируется значительное расширение и улучшение дорожной инфраструктуры.

Основные изменения:

Продление улицы Авиационная: Улица будет продлена и соединит 2-ю Песочную с улицей Романтиков.

Новая дорога: Будет проложен новый участок, который свяжет 2-ю Песочную с Рижской улицей.

Улучшение 2-й Песочной: В планах также прокладка нового участка самой 2-й Песочной улицы.

Новые дороги будут расположены рядом с экотропой, которая проходит между видовой площадкой «Ласточкино» и сквером «Территория детства». Это создаст более удобные условия для передвижения как для местных жителей, так и для посетителей этих популярных мест, — отметили в мэрии.

Ольга Сергеева