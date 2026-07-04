Саратовцев ждут 30-градусная жара и грозы

В Саратовской области 5 июля 2026 года ожидается жаркая погода.

Температура воздуха в дневные часы составит от +30 до +32 градусов, ночью опустится до +18…+23 °C.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с южной четверти. К территории области подойдет юго-западный циклон, и местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Специалисты отмечают чрезвычайную пожарную опасность (5 класс) в отдельных районах региона. ГУ МЧС России по Саратовской области предупреждает о повышенном риске возникновения природных пожаров и распространения огня на населенные пункты.

Температура воды в Волге прогрелась до +21,6 градуса.

Ольга Сергеева