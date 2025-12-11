Саратовский министр: краснокнижным грибам и растениям уничтожение не грозит

В Саратовской области принят закон для защиты краснокнижных грибов.

На заседании аграрного комитета облдумы одобрен законопроект, уточняющий перечень охраняемых растений и грибов в региональной Красной книге. Документ приводит местное законодательство в соответствие с федеральным.

Как пояснила депутат Антонина Галяшкина, в области произрастают 19 видов редких грибов, не представляющих пищевой ценности, но которые могут собираться. Среди них — находящийся под угрозой исчезновения гриб-зонтик девичий.

Министр природных ресурсов Константин Доронин заверил, что прямой угрозы уничтожения для этих видов нет. Однако за их повреждение или сбор предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нарушителей могут привлечь к ответственности инспекторы ведомства или лесного контроля, а размер штрафа устанавливает суд. В текущем году таких случаев не зафиксировано.

Законопроект рекомендован к принятию на заседании областной думы.

Ольга Сергеева