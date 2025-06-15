Бензин в Саратовской области стал стоить дороже, чем в среднем по ПФО

Цены на топливо в Саратовской области продолжают расти.

Регион сохраняет статус одного из самых дорогих по ценам на автомобильное топливо в Приволжском федеральном округе. Согласно последним данным Росстата, за прошедшую неделю все виды горючего в регионе вновь подорожали.

Бензин АИ-92 прибавил в цене 9 копеек, достигнув отметки 56,47 рубля за литр. АИ-95 подорожал на аналогичную сумму — до 60,84 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 6 копеек (68,43 руб./л), а стоимость АИ-98 выросла на 21 копейку, составив 84,42 рубля за литр.

Напомним, за последние полгода Саратовская область опустилась на две позиции во всероссийском рейтинге доступности бензина, заняв 67 место. В ПФО регион находится на предпоследней, 13 строчке.