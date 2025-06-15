В Саратовской области в понедельник продолжатся дожди с грозами

Жителей Саратовской области ждет дождливый понедельник, 16 июня.

Осадки с грозами пройдут местами в ночные часы. Температура воздуха опустится до отметок +7…+12° (на возвышенных местах — до +17°). Утром возможен туман. Днем кратковременный дождь с грозами прогнозируется в большинстве районов региона. В часы максимального прогрева воздуха потеплеет до +23…+28°.

В период по 16 июня местами в Саратовской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-го и 5-го классов). Об этом информирует региональный Гидрометцентр.