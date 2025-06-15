Саратовцам рассказали о способах борьбы с комариными укусами

Как защититься от укусов насекомых летом, рассказали врачи.
Летом активность насекомых возрастает, и их укусы могут доставить немало неприятностей.
Главный врач Саратовского центра здоровья Римма Яхина рекомендует:
Носите плотную одежду в прохладную погоду.
Используйте репелленты только на открытых участках кожи.
Не обрабатывайте укусы без необходимости – главное избегать расчесывания.
При зуде продезинфицируйте ранку.
Средства от зуда:
Лёд для снятия отека
Раствор соды (½ ч.л. на стакан воды)
Масло чайного дерева
Особую опасность представляют укусы ос и пчёл, которые могут вызвать аллергию. При сильном отёке или затруднённом дыхании срочно обратитесь к врачу.