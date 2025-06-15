Саратовцам рассказали о способах борьбы с комариными укусами

Как защититься от укусов насекомых летом, рассказали врачи.

Летом активность насекомых возрастает, и их укусы могут доставить немало неприятностей.

Главный врач Саратовского центра здоровья Римма Яхина рекомендует:

Носите плотную одежду в прохладную погоду.

Используйте репелленты только на открытых участках кожи.

Не обрабатывайте укусы без необходимости – главное избегать расчесывания.

При зуде продезинфицируйте ранку.

Средства от зуда:

Лёд для снятия отека

Раствор соды (½ ч.л. на стакан воды)

Масло чайного дерева

Особую опасность представляют укусы ос и пчёл, которые могут вызвать аллергию. При сильном отёке или затруднённом дыхании срочно обратитесь к врачу.