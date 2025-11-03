Беспилотники ВСУ безуспешно атаковали саратовский НПЗ: удар прошел мимо

В ночь на 3 ноября украинские БПЛА совершили попытку атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, однако их атака была сорвана.

Соответствующее заявление распространил Telegram-канал «Белорусский силовик».

По имеющимся данным, несмотря на атаку беспилотников, значительного ущерба критическому объекту удалось избежать. Это стало возможным благодаря заранее реализованным мерам защиты на предприятии.

Как уточняет источник, нейтрализовать угрозу позволили специальные средства противодействия дронам, развернутые вокруг территории НПЗ.

«По предварительной информации, серьезных разрушений не зафиксировано, сработала антидроновая сеть», — отмечается в сообщении.

Ранее в эту ночь губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил о возможной атаке беспилотников. Официальных заявлений от властей региона о результатах налета пока не поступало. При этом многочисленные сообщения от жителей Саратова свидетельствовали о слышимых хлопках и работе систем оповещения.

Ольга Сергеева