Более 1600 многодетных семей области получили региональные выплаты в этом году

В Саратовской области продолжает работу программа регионального материнского капитала для многодетных семей.

Размер выплаты составляет свыше 138 тысяч рублей, и она предоставляется при рождении третьего или последующего ребенка.

Статистика показывает востребованность этой меры поддержки: с начала текущего года капитал оформили 1574 семьи, а общее число получателей с момента старта программы в 2012 году превысило 17,5 тысячи.

Как отмечают в региональном министерстве труда и соцзащиты, жители области используют средства по нескольким утвержденным направлениям. Наибольшей популярностью традиционно пользуется улучшение жилищных условий — на эти цели средства направили 592 семьи. Немного уступает по спросу модернизация жилья путем установки новых окон, дверей и остекления балконов, которую выбрали 495 семей. Также значительная часть средств — 483 случая — была инвестирована в образование детей.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина действие программы продлено до 2030 года. Для удобства семей подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, а также лично в клиентских службах соцзащиты или МФЦ.

Ольга Сергеева