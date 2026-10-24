Беспилотники ВСУ уничтожены силами ПВО Саратовской области

Минобороны: за ночь над Россией уничтожили 616 украинских беспилотников.

В период с 20:00 23 октября до 8:00 24 октября по московскому времени над Россией уничтожили и перехватили 616 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Часть дронов подбили над Саратовской областью, часть — над Волгоградской, Воронежской, Пензенской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областями, которые с ней граничат. Остальные БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, в «московском регионе», Крыму, Татарстане, Краснодарском крае, а также над Азовским и Чёрным морями.

ВСУ неоднократно атаковали Саратовскую область с воздуха, в результате чего гибли мирные жители. Этой ночью жителей Саратова предупреждали об атаке воем сирен.