«В доме есть отопление. Просто не у вас»: как УК в центре Саратова греет жильцов отчётами

Репортаж из центра Саратова, где управляющая жилищная компания нашла идеальную формулу бездействия

Официально отопительный сезон в областном центре стартовал 19 октября. На бумаге. Чиновники отчитались: 3800 многоквартирных домов уже с теплом. В комитете по ЖКХ, вероятно, нарисовали зелёную карту.

Но если вы живёте в доме под управлением «Первой Волжской ЖЭК», ваша карта — бита, а батареи — «еле живые».

Материал основан на реальном чате жильцов одного многоквартирного дома в самом центре Саратова. Имена пользователей намеренно изменены, но цитаты — дословные. Потому что эмоции, которые там звучат, лучше любого официального отчёта объясняют, что такое «поэтапный запуск» и «наладка системы» на практике.

ИИ

День первый. «В новостях писали»

Вечером 20 октября в общедомовой чат приходит сообщение от Эльмиры: «Добрый вечер. Вроде обещали дать отопление сегодня, какие-то изменения внесли опять?»

Ответ Татьяны как холодный душ: «В новостях написано, что сегодня стартует отопительный сезон. Но далее всё зависит от заявок управляющей компании. Не факт, что наша УК делала заявку на сегодня».

Соседка Елена тут же озвучивает главный страх любого собственника: «Главное, чтобы с нас не начали брать плату за отопление, которого по факту нет».

УК «Первая Волжская ЖЭК» в чате присутствует. Она даже является владельцем чата. Но отмалчивается как партизан.

Пользователь Наталья задаёт прямой вопрос: «Вопрос к УК: когда включат отопление? И когда была подана заявка на подключение дома?» Ответа нет. Есть только автосообщение от «Госуслуг Дом» о передаче показаний счётчиков. Бюрократия работает. Тепло — нет.

День второй. «Начали давать» — и сразу закончили

Уже 21 октября в 17:49 в чате появляется радостное сообщение от Елены: «Начали давать отопление».

Радость длится ровно шестнадцать минут. Ольга из третьего подъезда: «В 3 подъезде тишина с отоплением…». Елена уточняет: «У нас только в спальне полбатареи нагрелось. В остальных комнатах и звука нет». Юлия из второго: «Пока еле тёплая одна батарея в одной комнате из трёх». Наталья вторит им из первого: «Батареи тёплые только в одной комнате, в остальных холодные».

Ольга произносит фразу, которая станет лейтмотивом следующих дней: «Всё как всегда… ещё недели 2 будут делать вид, что всё хорошо, пока с администрации им не прилетит».

День третий. «Сделайте заявку»: круг замкнулся

…22 октября в чат приходит Светлана, по всей видимости, сотрудник УК или приближённая к ней. Её сообщение — это классика жанра: «Ходят сантехники по дому. Кто делал заявки по отоплению — встречайте. Кто не делал заявки, то делайте. Не топятся целые стояки».

Реакция жителей — от изумления до ярости.

Елена: «А почему мы заявки-то должны делать? Стояки целые не топятся, да и в целом практически ни у кого нет отопления во всём доме. Все квартиры что ли заявки сделать теперь должны?! Бред какой-то».

Наталья: «Что за бред, у нас централизованное отопление, для начала надо все стояки подключить».

Логика жителей проста и убийственна: если УК подала заявку и получила тепло на дом, она обязана обеспечить циркуляцию во всех стояках. Спуск воздуха — это не услуга по запросу отдельной квартиры, это регламентная работа при запуске. Но «Первая Волжская ЖЭК» перекладывает её на плечи собственников. Каждый должен позвонить, записаться в очередь, дождаться слесаря. И так — по кругу.

Елена звонит в аварийную службу. «Заявки принимают… Номер заявки не говорят. Просто записывают». Надежда: «Номер заявки никогда не говорят». Юлия: «И мне не сказали. Я, говорит, — записала». Мария: «И мне сказали: «Записала»».

Это не диспетчерская. Это чёрная дыра, куда уходят звонки жильцов. Ведь без номера заявки вы не можете доказать, что обращались в УК. А без доказательства обращения не имеют оснований для перерасчёта.

День четвёртый. «Установочный период» как приговор

23 октября. Батареи во всем МКД по-прежнему холодные. Упорная Ольга дозванивается до начальника участка. Результат: «Он мне сказал, что в доме отопление есть. Квартиры, в которых его нет, должны ждать, по регламенту до 1-2 недель».

Выходит, «в доме отопление есть» — юридически! «В квартире холодно» — фактически. И эти два факта сосуществуют, не мешая друг другу. Юлия из второго подъезда, первого этажа, отвечает: «У нас во 2 подъезде все стояки холодные — мы живём на первом этаже, соответственно выше нас нет отопления ни у кого. И целый подъезд должен ждать 1-2 недели».

Малика из четвёртого: «Сын заболел, каждый день засыпать и просыпаться в холоде. В больнице на приёме удивились, что в центре города, считай, живём, а отопления по сей день нет».

Тем временем Светлана из УК (или лояльная ей) продолжает гнуть свою линию в чате: «Каждый от своей квартиры делает заявку». На это Надежда отвечает с убийственной точностью: «УК, ау, может, скажете по поводу отопления? Как информацию размещать в чате — это всё оперативно, а как конкретно дать информацию — вас не слыхать, не видать».

Бездействие как система

Проблема не в аварии. Не в прорыве. Не в форс-мажоре. Проблема в том, что «Первая Волжская ЖЭК» не выполнила элементарную регламентную операцию — наладку системы отопления после запуска. И вместо того чтобы признать это и исправить, компания выбрала стратегию перекладывания ответственности на жителей.

Такая картина повторяется уже не первый год. Отзывы на профильных ресурсах фиксируют ту же картину: «Сейчас, в середине октября, когда дают отопление, а у нас проблема оказывается встала с отоплением, чем занимаются всё оставшееся время!». Другой пользователь ещё в 2022 году писал: «Сейчас во время запуска отопительного сезона сознательно не включают отопление, ссылаясь на надуманные предлоги».

Всё повторяется! Меняются только даты на календарях.

Что делать, чтобы УК зашевелилась: инструкция

Жители этого дома уже начали действовать. Они звонят в администрацию, пишут в чат-бот губернатора, оставляют обращения на «Решаем вместе». Но этого недостаточно. Вот что нужно, чтобы «Первая Волжская ЖЭК» почувствовала давление.

Зафиксируйте температуру актом. Согласно Постановлению Правительства РФ № 354, температура в жилом помещении должна быть не ниже +18°C (в угловых комнатах — +20°C). Вызовите представителя УК для составления акта о ненадлежащем качестве услуги. Если не придут — составьте акт сами с двумя соседями и зафиксируйте на видео термометр и батарею. Этот документ — основание для перерасчёта. Пишите официально, а не в чат. Чат — это эмоции. Официальное обращение — это юридический факт. Подайте письменную претензию в «Первую Волжскую ЖЭК» с требованием устранить нарушение и произвести перерасчёт. Обязательно с отметкой о принятии (второй экземпляр — себе) или заказным письмом с уведомлением. Идите в Государственную жилищную инспекцию. Жалоба в ГЖИ на нарушение правил содержания общего имущества — это административный рычаг. ГЖИ может выдать предписание, а за неисполнение — привлечь УК к ответственности. Коллективная жалоба в прокуратуру. Один человек — это обращение. Двадцать человек с одного стояка — это уже сигнал о системном нарушении. Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства. Согласно ст. 10 ФЗ «О прокуратуре», ваше обращение обязаны рассмотреть . ГИС ЖКХ — не для галочки. Обращение через ГИС ЖКХ регистрируется автоматически и обязывает УК дать формальный ответ в установленный срок. Игнорирование фиксируется в системе. Не платите за воздух. Если услуга не оказана, вы вправе требовать перерасчёта. Для этого нужен акт. Для акта нужны замеры. Для замеров нужна ваша настойчивость. Елена из чата права: «Это слезы!». Но слёзы не заменят сухой и действенный протокол.

Эпилог, которого пока нет

На момент публикации этого репортажа батареи в доме по-прежнему остаются холодными в нескольких подъездах. «Первая Волжская ЖЭК» не дала публичных комментариев. В чате последнее сообщение от Юлии: «Давайте напишем коллективную жалобу. Почему мы должны платить за неделю того, чего у нас нет».

Это правильный вопрос. И правильный ответ на него — не в чате. Он в акте, в заявлении, в номере входящего документа. Холод в центре Саратова в конце октября — это не «установочный период». Это неисполнение обязательств. И чем быстрее жители переведут свой справедливый гнев в юридические документы, тем быстрее в их доме станет тепло.

Ольга Сергеева