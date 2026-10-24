В Марксе женщина на иномарке сбила 8-летнего ребёнка

В Саратовской области 23 октября произошло несколько ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В Марксе под колёса Mitsubishi под управлением 51-летней женщины попал 8-летний мальчик — ДТП случилось в 14:30 на улице Рабочей. Примерно в это же время в посёлке Поливановка Саратова грузовая «Газель» наехала на 8-летнюю школьницу. В 20:30 на улице Вольской в селе Клещевка травмы получил 34-летний прохожий: его сбила «пятнадцатая», которая за мгновение до этого столкнулась со стоявшим Daewoo (за рулём «Лады» был 36-летний автомобилист).

Кроме того, в Балакове около 15:00 на улице Советской Haval столкнулся с Renault, в результате травмировался 10-летний пассажир Haval. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.