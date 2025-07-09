Саратовская область демонстрирует инвестиционный потенциал на международной выставке «Иннопром-2025»

Делегация Саратовской области во главе с заместителем председателя Правительства области — министром промышленности и энергетики Михаилом Торгашиным принимает участие в XV Международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит с 7 по 10 июля в Екатеринбурге.

Столыпинский индустриальный парк представлен на стенде Ассоциации индустриальных парков России (АИП), где все гости могут познакомиться с возможностями реализации проектов в СИП. На открытии стенда АИП директор ООО «Управляющая компания «Столыпинский индустриальный парк Алексей Лихачев презентовал саратовский промпарк перед участниками мероприятия, рассказав о преимуществах локации, инфраструктуре, логистике и мерах поддержки резидентов.

Директор Корпорации развития Александр Храпугин стал участником 9-го Российско-Китайского ЭКСПО, которое проходит параллельно с промышленной выставкой, и побывал в особой экономической зоне Екатеринбурга «Титановая долина».