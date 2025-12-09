Бесплатное авто получили ещё 15 жителей Саратовской области с инвалидностью

Пятнадцати жителям Саратовской области, получившим травмы на производстве, выдали адаптированные автомобили «Лада Гранта» и «Лада Веста».

Это стало возможным в рамках программы реабилитации. Машины были доработаны на заводе с учётом индивидуальных потребностей каждого получателя.

Как пояснили в региональном отделении Социального фонда России, право на такое транспортное средство определяет медико-социальная экспертиза. Автомобиль можно получить не чаще одного раза в семь лет, при этом он остаётся в собственности владельца. Фонд также компенсирует расходы на топливо, текущий и капитальный ремонт.

С начала 2025 года это уже 25 автомобилей, переданных пострадавшим на производстве в регионе.

Ольга Сергеева