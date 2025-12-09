В спецоперации погиб еще один боец из Балакова Бахтеев Ренат

От

В Балаково простились с погибшим в СВО Ренатом Бахтеевым.

Администрация Балаковского района сообщила о гибели участника специальной военной операции. Уроженец Балакова, выпускник Саратовского института МВД, Бахтеев погиб 7 июля 2024 года при исполнении воинского долга.

В администрации района семье и друзьям выразили глубокие соболезнования, отметив героизм и преданность Отечеству военнослужащего.

Церемония прощания с Ренатом Бахтеевым проходит утром 9 декабря в ритуальном зале «Обелиск».

Ольга Сергеева