Телеканал CNN: Язык тела Путина и Трампа на встрече был совсем не холодным

ТВ-канал CNN обратил внимание на дружелюбный характер невербалики во время встречи 15 августа российского и американского лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Жесты и мимика политиков указывали на теплоту взаимодействия.

Во время их встречи на красной ковровой дорожке Трамп несколько раз хлопал в ладоши, приветствуя Путина, который впервые за десятилетие посетил США. После обмена рукопожатиями оба направились к президентскому лимузину. Российский лидер несколько раз улыбнулся коллеге и прессе.

Как отмечает издание, в ходе переговоров с делегациями лидеры также обменивались улыбками, хотя Трамп в целом сохранял сдержанность и серьезное выражение лица.

Встреча на Аляске началась с двукратного рукопожатия, а дальнейшие переговоры прошли в формате «3×3» вместо первоначально запланированного разговора один на один.