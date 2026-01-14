Бесстрашные саратовские кабанчики на прогулке становятся звездами соцсетей

В лесах Саратовской области охотники сняли на видео семью кабанов, спокойно гуляющую неподалёку от людей.

Поросята без опаски выходили из валежника, чтобы осмотреть окрестности, в то время как их мать наблюдала из укрытия.

Ролик был передан в областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства и быстро стал популярным в социальных сетях. В ведомстве подчеркнули, что животные во время съёмок не пострадали.

Как сообщил представитель комитета, общая численность кабанов в регионе составляет менее двух тысяч особей, что соответствует установленному лимиту. Ограничение связано с профилактикой африканской чумы свиней (АЧС). В текущем сезоне, который продлится до 31 января, выдано 132 разрешения на любительскую охоту на этого зверя в общедоступных угодьях.

Алиса Эай