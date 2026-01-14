В Саратове, Энгельсе и Балашове намерены пересмотреть приватизацию ряда социальных объектов

Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов обратился к правоохранительным и надзорным органам с просьбой проверить законность приватизации ряда социально значимых объектов в регионе.

Обращения направлены прокурору, руководителю территориального Росимущества и главам трёх муниципалитетов.

В перечень объектов, подлежащих изучению, вошли:

речной вокзал и пригородные кассы;

дворцы культуры «Рубин», «Мир» (Саратов), «Строитель» (Энгельс) и «Текстильщик» (Балашов);

территория бывшего завода «Саратоврезинотехника» (сейчас рынок «Привоз»);

здание Облпотребсоюза.

Антонов пояснил, что рабочая группа депутатов решила проанализировать, как эти объекты перешли в частные руки и утратили общественное назначение. В случае выявления нарушений депутаты намерены добиваться возвращения имущества государству.

Ольга Сергеева