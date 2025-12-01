Без дедлайнов: оформить новое удостоверение многодетной семьи можно в любой момент

В Саратовской области отменили ограничение по срокам подачи документов на получение нового удостоверения многодетной семьи. Решение принято, чтобы все успели оформить документы, сообщили в региональном минтруда.

Ранее установленный крайний срок — 1 декабря — больше не действует. Подать заявление можно в любое время, без привязки к конкретной дате. На сегодня новые документы уже получили почти 28 тысяч семей.

Удостоверение единого образца будет действовать по всей России и позволит получать федеральные льготы с 1 января 2026 года. Прежние, региональные удостоверения остаются в силе, но их действие ограничено территорией Саратовской области.

Алика Толоконникова